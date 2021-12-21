В Новосибирске вандалы разгромили снежный городок, построенный курсантами. Фото: Александр Сырков // "Сообщество Академгородка".

В Академгородке в преддверии новогодних праздников курсанты Новосибирского высшего военного командного училища построили снежный городок. Они соорудили крепость с пушками и горками. Однако творение военных просуществовало недолго — в ночь на понедельник, 19 декабря, городок разрушили вандалы.

— Всю эту неделю десятки курсантов из НВВКУ делали классный детский городок на Иванова, но ночью кто-то взял и полностью разрушил самый большую и классную скульптуру в виде крепости с пушками и горкой. Ну что за люди? — написал новосибирец Александр Сырков в группе «Сообщество Академгородка».

Новосибирцев случившееся возмутило. Они сообщили, что такое происходит каждый год:

— Каждый год одно и то же. Так обидно за курсантов каждый раз, — написали сибиряки.

По словам горожан, военные починили разрушенный городок.

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