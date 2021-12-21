Возле новосибирского вокзала начали строить подземную сеть переходов с киосками

Фото: Проектная мастерская Алексея Хохлова

В Новосибирске на площади Гарина-Михайловского строят сеть подземных переходов с павильонами. Макеты опубликовала директор «Сибирского центра содействия архитектуре» Татьяна Иваненко на своей странице в Facebook.

— Архитектуру подвезли. Наконец-то наша неухоженная и бесхозная привокзальная площадь заиграет свежими красками благодаря мастерству архитектора Хохлова, — пишет директор «Сибирского центра содействия архитектуре» Татьяна Иваненко.

За стройку взялся заказчик ООО «Сталкер», которому выдали в аренду более 4 тысяч квадратных метров на территории привокзальной площади. Подземная сеть киосков и переходов должна провести коммуникации между пригородными кассами, вокзалом, метро и наземными остановками.

За стройку взялся заказчик ООО «Сталкер», которому выдали в аренду более 4 тысяч квадратных метров на территории привокзальной площади. Фото: Проектная мастерская Алексея Хохлова.

На выходе из нового подземного перехода на площади, судя по проекту, будет установлен павильон. Президиум общественного экспертного совета при мэре Новосибирска по вопросам градостроительства оказался недоволен проектом.

— Все члены президиума градосовета высказались против. В протоколе записано обращение к мэру об остановке строительства. Юридически это очень и очень сложно. Посмотрим, как проявится политическая воля, — прокомментировал обнародованные макеты архитектор Игорь Поповский.

Татьяна Иваненко опубликовала также кадастровую карту, плотно разрисованную участками под ларьки и киоски.

Татьяна Иваненко опубликовала также кадастровую карту, плотно разрисованную участками под ларьки и киоски. Фото: кадастровая палата.

— Смотрите, сколько еще подобных сооружений может появиться на площади Гарина-Михайловского. Раньше наш город называли Сибирским Чикаго, а после строительства всех павильонов будет горделиво именоваться Большие Ларьки, — отметила архитектор.

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