В новосибирском аэропорту Толмачево на 60% завершено строительство нового терминала

Строительство нового терминала завершено на 60%. Фото: Аэропорт Толмачево

Строительство нового терминала для обслуживания внутренних рейсов в аэропорту Толмачево закончено на 60%. Об этом журналистам рассказал генеральный проектировщик комплекса ГК «Спектрум» во время экскурсии.

— Фасады будут представлены как единая стеклянная лента, «оборачивающая» здание по периметру, а в главном холле аэропорта появятся колонны, облицованные нержавеющей сталью и напоминающие самолетные турбины. Особенностью терминала станет и его высота — более 30 метров, что примерно соответствует высоте 11-этажного дома, — сообщается на сайте аэропорта.

В здании уже установлены эскалаторы. Сейчас терминал в 56 тысяч квадратных метров обложили теплоудерживающим материалом, укладывают мраморные плиты.

Генеральным подрядчиком строительства в 2020 году стала турецкая фирма «Ант Япы», однако среди 800 рабочих большая часть — местные. Также весь металл поставляет российская компания. Сумма контракта — 13,6 миллиарда рублей.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников еще в конце января удивлялся, что подрядчик работает на опережение, что подтвердилось и месяц назад, поэтому вероятно, объект действительно сдадут вовремя, если не раньше.

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