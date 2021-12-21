В Новосибирске начали отстранять от работы сотрудников, не прошедших полный курс вакцинации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 21 декабря, в Новосибирской области начали отстранять от работы сотрудников, которые не завершили курс вакцинации от ковида. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона.

— с 21 декабря 2021 года отстранить от работы, перевести на дистанционный режим работы лиц, не имеющих законченного курса вакцинации, — сказано в постановлении.

Известно, что такая мера затронет людей, работающих в торговле, салонах красоты парикмахерских, оздоровительных комплексах, в сфере бытовых услуг — химчистках, прачечных, в заведениях общепита. Кроме того, с 21 декабря отстранят от работы сотрудников, которые работают с клиентами в финансовых организациях и компаниях по оказанию услуг связи. Ограничения в работе коснутся и сотрудников МФЦ, общественного транспорта и такси, а также соцзащиты и социального обслуживания населения. Сюда же относятся люди, работающие в сфере ЖКХ, на культурных мероприятиях, в детских развлекательных центрах, комнатах, а еще сотрудники досуговых и развлекательных мероприятий. Также, согласно постановлению, мера затронет работников театров, кинотеатров, а также массовых спортивных мероприятий.

Постановление, в котором говорится об этой мере, датировано 12 октября. В связи с чем у сибиряков, работающих в вышеперечисленных сферах, было время на завершение полного курса вакцинации от ковида.

Ранее КП-Новосибирск писала, в Новосибирской области усилили ковидные ограничения из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Так, в регионе ввели систему QR-кодов в салонах красоты и парикмахерских. Также на новогодних праздниках в области закроют детские развлекательные центры и комнаты.

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