Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 21 декабря 2021. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 21 декабря 2021 года: сложно проехать по улице Широкой. Кроме того, пробки образовались на площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

Движение затруднено по улицам Троллейной, Титова, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Пробки сковали улицы Котовского, Станиславского и Ватутина. Движение по улицам Новогодней, Покрышкина, Блюхера и по проспекту Карла Маркса тоже затруднено. Затор образовался и на Октябрьском мосту.

На правобережье сложно проехать по улицам Большевистская, Никитина и Кирова. Кроме того, в пробке стоят водители на улицах Бориса Богаткова, Гурьевской и Пролетарской.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 21 декабря, достиг 8 баллов.

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