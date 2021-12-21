Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 21 декабря 2021.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 21 декабря 2021 года: сложно проехать по улице Широкой. Кроме того, пробки образовались на площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».
Движение затруднено по улицам Троллейной, Титова, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Пробки сковали улицы Котовского, Станиславского и Ватутина. Движение по улицам Новогодней, Покрышкина, Блюхера и по проспекту Карла Маркса тоже затруднено. Затор образовался и на Октябрьском мосту.
На правобережье сложно проехать по улицам Большевистская, Никитина и Кирова. Кроме того, в пробке стоят водители на улицах Бориса Богаткова, Гурьевской и Пролетарской.
По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 21 декабря, достиг 8 баллов.
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