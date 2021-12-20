В Новосибирской области объявлен «желтый» уровень опасности из-за гололедицы

«Желтый» уровень будет действовать до 22:00 22 декабря. Фото: Александр ГЛУЗ

В Новосибирской области с 21 по 22 декабря 2021 года будет действовать «желтый» уровень опасности из-за гололедицы. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

— В период с 10:00 21 декабря до 22:00 22 декабря на дорогах местами гололедица и гололедно-изморозевые отложения, — рассказали синоптики.

При этом погода в эти дни ожидается теплой. Во вторник, 21 декабря, днем обещают -8 градусов, ночью — -12 градусов, небольшой снег и юго-западный ветер 2 метра в секунду. А в среду 22 декабря, днем будет -4 градуса, ночью — -9 градусов, без осадков, ветер восточный 3 метра в секунду.

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