Застревают коляски, дети не могут пройти: новосибирцы жалуются на заваленные снегом дороги

Улицы утопают в снегу. Фото: «АСТ-54»

Из-за обильных снегопадов в Новосибирске страдают не только автомобилисты, стоящие в многокилометровых пробках, но и пешеходы, для которых передвижение по городу превращается в настоящий квест. Особенно трудно приходится людям с ограниченными возможностями и детям.

Новосибирцы опубликовали в соцсетях видео с пациентами на инвалидных колясках, которые не могут подъехать к больнице и школьниками, с трудом пробирающимися на учебу.

— Новосибирск утонул в снегу, — пишет паблик ВКонтакте «АСТ-54». — По городу сложно передвигаться всем: автомобилистам, пешеходам, людям с ограниченными возможностями, а также экстренным службам, попросту застревающим во дворах.

Стоит отметить, что на заваленные снегом улицы горожане жалуются не в первый раз. Ранее КП-Новосибирск уже писала о том, что новосибирцев не устраивает состояние улиц после снегопада и самау борка снега.

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