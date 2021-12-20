Под Новосибирском мужчина выбил в чужую квартиру дверь и вынес чугунную ванну

В Куйбышевском районе Новосибирской области произошла нестандартная кража. Фото: Станислав ШАХОВ

В Куйбышевском районе Новосибирской области произошла нестандартная кража. Из квартиры грабитель вынес не золото или наличные, а чугунную ванну.

— Произошло все вечером, в четверг, 16 декабря. Грабитель проник в квартиру, выбив входную дверь, и похитил оттуда чугунную ванну. Ущерб сейчас устанавливается, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас грабителя уже вычислила полиция. Им оказался 27-летний житель Куйбышевского района. Ранее мужчина уже был судим, а сейчас не работает и состоит под административным надзором.

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