Более 250 домов в Первомайском районе Новосибирска подключили к отоплению и горячей воде

Тепла и горячей воды не было с 8:00 до 22:00 вечера. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске сотрудники компании СГК завершили ремонт теплотрассы в Первомайском районе. Напомним, более 250 домов оставались без тепла и горячей воды с утра, 20 декабря.

— Наша бригада закончила работу в 20:00, к 22:00 в дома вернулось тепло, — рассказали в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Напомним, теплоснабжение людям отключили в 8:00, но не из-за аварии, а планово. На насосной станции проводились ремонтные работы.

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Отключения связаны с работами на насосной станции (подробнее)

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