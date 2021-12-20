В Новосибирске женщина ограбила магазин игрушек

В Новосибирске женщина ограбила магазин детских игрушек.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирске женщина ограбила магазин детских игрушек. Сибирячка вынесла оттуда товара почти на шесть тысяч рублей.
— Произошел инцидент вечером в пятницу, 17 декабря. В одном из торговых центров в Ленинском районе, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Женщина украла игрушек на 5 723 рубля.
Сейчас в произошедшем разбирается полиция. Правоохранители уже установили личность воровки.
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