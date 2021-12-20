Новосибирский завод «Экран» требуют признать банкротом

Завод требуют признать банкротом. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Один из старейших заводов Новосибирска «Экран», выпускающий стеклотару, может быть закрыт из-за долгов в 18 миллионов. Предприятие не может расплатиться за электроэнергию уже на протяжении трех месяцев. АО «Новосибирскэнергосбыт» подало иск о банкротстве завода в арбитражный суд.

— Заявление конкурсного кредитора подано с учетом подсудности, с соблюдением требований статей «О несостоятельности (банкротстве)» Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, — сообщает арбитражный суд.

Первое заседание по этому делу пройдет 19 января.

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