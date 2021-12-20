Новосибирский завод «Экран» требуют признать банкротом

Завод требуют признать банкротом.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Один из старейших заводов Новосибирска «Экран», выпускающий стеклотару, может быть закрыт из-за долгов в 18 миллионов. Предприятие не может расплатиться за электроэнергию уже на протяжении трех месяцев. АО «Новосибирскэнергосбыт» подало иск о банкротстве завода в арбитражный суд.
— Заявление конкурсного кредитора подано с учетом подсудности, с соблюдением требований статей «О несостоятельности (банкротстве)» Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, — сообщает арбитражный суд.
Первое заседание по этому делу пройдет 19 января.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер