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Общество20 декабря 2021 15:49

Новосибирский завод «Экран» требуют признать банкротом

Предприятие уже почти три месяца не может расплатиться за электричество
Галина СИМОНОВА
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Завод требуют признать банкротом.

Завод требуют признать банкротом.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

Один из старейших заводов Новосибирска «Экран», выпускающий стеклотару, может быть закрыт из-за долгов в 18 миллионов. Предприятие не может расплатиться за электроэнергию уже на протяжении трех месяцев. АО «Новосибирскэнергосбыт» подало иск о банкротстве завода в арбитражный суд.

— Заявление конкурсного кредитора подано с учетом подсудности, с соблюдением требований статей «О несостоятельности (банкротстве)» Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, — сообщает арбитражный суд.

Первое заседание по этому делу пройдет 19 января.

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