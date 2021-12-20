На машины для заливки льда на новом ЛДС потратят 50 миллионов рублей

На технику планируется потратить около 50 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на машины для заливки и уборки льда и станки для заточки ножей комбайнов готовы потратить почти 50 миллионов рублей. Работать они будут на новом ЛДС, в том числе — во время обслуживания Молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2023 году.

В документации по закупке сообщается, что подрядчик должен будет предоставить всего семь агрегатов: две машины для заливки и уборки льда, две — для подрезки льда у бортов и один универсальный станок для заточки ножей, который установлен в ледозаливочной машине.

Максимальная стоимость техники, согласно документам, 49,9 миллионов рублей. В качестве заказчика выступает ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий».

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