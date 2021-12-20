Женщина пожаловалась на водителя. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области таксист наехал на ногу женщине. Инцидент произошел в городе Искитим.

— Между сибирячкой и водителем произошел конфликт. После чего он наехал ей на ногу, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, что недавно жительница Новосибирска обвинила таксиста в краже. Она возвращалась рано утром домой и забыла телефон в машине. Ущерб составил 70 тысяч рублей.

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