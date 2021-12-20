Под Новосибирском мужчина попытался покончить с собой, узнав о беременности своей девушки

Полиция проводит проверку. Фото: Виктория МИНАЕВА

В городе Татарске Новосибирской области 33-летний мужчина попытался покончить с собой, узнав, что его девушка беременна.

- Мужчина хотел совершить суицид на чердаке дома, где живет со своей матерью, после разговора по телефону со своей девушкой. Она сообщила, что беременна, - пояснил источник КП-Новосибирск.

Спас сибиряка от гибели его брат. Сейчас мужчина находится в коме: врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

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