Новосибирцы в соцсетях жалуются на школьника, нападающего на пенсионерок

В Новосибирске на Затулинке подросток нападает на пенсионерок около школы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на Затулинке подросток нападает на пенсионерок около школы. О хулигане рассказали в соцсетях местные жители.

— Около школы № 65 на пожилых женщин нападает школьник лет 12! Около домов № 132 и 130\1 на улице Петухова несколько дней назад гуляла компания школьников: мальчик лет 11-12 и две девочки помладше. Они там бегали вокруг домов, катались с горки. И этот самый мальчик напал на мою пожилую маму, которая вышла погулять около дома. Он сорвал с нее шапку, выбросил в сторону, а потом начал унижать в присутствии своих «подружек». Бегал, как заведенный, — написала сибирячка в паблике Вконтакте «Подслушано Затулинка». — Мама пришла домой, пришлось пить успокоительные, потому что сердце начало ныть.

Уже в окно пострадавшая женщина увидела, как этот же мальчик набросился на другую пенсионерку, которая шла по улице с тележкой.

— Мальчик подбежал к ней, выхватил тележку из рук, отбежал и швырнул в сторону. Бабушка подняла тележку и пошла в сторону детских садов и школы. Уже там этот же мальчик догнал ее и со всех сил толкнул в спину. Женщина упала, те девочки, что были с пацаном, помогли ей встать, женщина заплакала, — пишет сибирячка.

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