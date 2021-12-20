В Новосибирске доставщик еды, наехавший на женщину с коляской, пошел под суд

Инцидент произошел в одном из двором Кировского района. Фото: стоп-кадр с видео

В Новосибирске суд начал рассматривать дело мужчины, который наехал на ногу женщины с коляской. Его обвиняют по статье 112 УКРФ за умышленное причинение вреда здоровью.

— Вину подсудимый ни на следствии, ни в судебном заседании не признал. Следующее судебное заседание назначено на 25 января, — сообщили в пресс-службе судебного департамента.

Напомним, что инцидент произошел в феврале 2021 года во внутридворовой территории, где женщина прогуливалась с коляской. Она сделала замечание мужчине на автомобиле доставки из-за неправильной парковки, а тот наехал ей на ногу. Сибирячку тогда доставили в больницу и наложили гипс. Все произошедшее попало на запись камеры видеонаблюдения. Сам водитель следователям рассказывал, что конфликт спровоцировала женщина.

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Главным вещдоком в этом деле станет видео с камер наблюдения, его уже смотрят новосибирские следователи. Но уголовное дело грозит не только неадекватному шоферу (подробнее).

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Курьер считает, что конфликт спровоцировала женщина (подробнее).

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