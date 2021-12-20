В Новосибирске на месте аэропорта «Северный» построят жилые дома

Жилые дома собираются построить на территории новосибирского аэропорта «Северный». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жилые дома собираются построить на территории новосибирского аэропорта «Северный». На площади 215 гектар планируется буквально создать буквально «город в городе» с собственной развитой инфраструктурой. То есть, помимо самих домов, здесь планируется построить поликлинику, детские сады и школы, а также сквер и музей.

— Мы приступаем к освоению первого этапа строительства на 35 гектар. Здесь будет проживать более 11 000 человек, а жилой фонд составит более 255 000 квадратных метров. Первая очередь строительства составит 29 000 квадратных метров и будет состоять из 5 монолитно-кирпичных домов с террасами и общей подземной парковкой на 217 мест, — сообщается на сайте компании-застройщика «СДС-Финанс».

Поскольку комплекс будет расположен на месте бывшего аэропорта в Заельцовском районе, он будет связан с выездами на Мочищенское шоссе, улицы Аэропорт, Жуковского, а также находиться в 5 минутах езды на машине от метро «Заельцовская».

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Заельцовском районе продают коттедж-замок с камином за 24 миллиона рублей. Продавец также рассматривает возможность обмена на другую недвижимость.

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