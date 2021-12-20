Пробки на вечер в Новосибирске 20 декабря 2021 года: на Красном проспекте не проехать

Пробки образовались в городе вечером. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки на вечер в Новосибирске 20 декабря 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, сейчас общая загруженность городских дорог составляет 9 баллов.

На правом берегу пробки сковали такие улицы как Фабричная, Восход, Большевистская, Кирова, Лобова, Бориса Богаткова, Ипподромская, Гусинобродское шоссе, Фрунзе, Красный проспект, Орджоникидзе, Нарымская, Гоголя, Железнодорожная, Дуси Ковальчук, Танковая и Богдана Хмельницкого.

На левом берегу заторы образовались на улицах Станционная, Широкая, Ватутина, Котовского, Блюхера, Немировича-Данченко, Титова, Пархоменко, Тюменская и Петухова.

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