В Новосибирске продают замок с камином за 24 миллиона рублей

Площадь дома — 160 квадратных метров. Фото: Жилфонд

В Заельцовском районе Новосибирска можно купить замок за 24 миллиона рублей. В объявление о продаже также указана возможность обмена на другую недвижимость.

Камин есть не только в бане, но и в гостиной. Фото: Жилфонд

— Хозяева продают дом из-за переезда, — рассказал КП-Новосибирск агент по недвижимости, который занимается продажей дома. — Отмечу, что вся мебель сделана под заказ и входит в стоимость вместе с техникой.

Дом-баня с большой комнатой отдыха, камином и бассейном. Фото: Жилфонд

Общая площадь земли 9 соток. На участке кроме самого коттеджа-замка площадью 160 квадратных метров, также есть дом-баня и производственно-гаражный комплекс в 270 квадратных метров, сообщается на сайте недвижимости.

Вся мебель изготовлена под заказ. Фото: Жилфонд

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