В Новосибирске на карантин из-за коронавируса закрыли 175 классов

В Новосибирске насчитывается 79 школ, где был подтвержден диагноз COVID-19 у детей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске из-за коронавируса на карантин в школах закрыты 175 классов. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщил заммэра города Борис Буреев.

— В Новосибирске насчитывается 79 школ, где был подтвержден диагноз COVID-19 у детей, — пояснил Борис Буреев на заседании в правительстве региона. — На карантине находятся 175 классов.

Напомним, по данным областного оперштаба, в регионе с момента начала пандемии коронавирус был выявлен у 10 124 детей. Сейчас в больницах города и области с диагнозом COVID-19 и подозрением на него находятся 42 ребенка.

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