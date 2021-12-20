В Новосибирске на карантин из-за коронавируса закрыли 175 классов

В Новосибирске насчитывается 79 школ, где был подтвержден диагноз COVID-19 у детей.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске из-за коронавируса на карантин в школах закрыты 175 классов. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщил заммэра города Борис Буреев.
— В Новосибирске насчитывается 79 школ, где был подтвержден диагноз COVID-19 у детей, — пояснил Борис Буреев на заседании в правительстве региона. — На карантине находятся 175 классов.
Напомним, по данным областного оперштаба, в регионе с момента начала пандемии коронавирус был выявлен у 10 124 детей. Сейчас в больницах города и области с диагнозом COVID-19 и подозрением на него находятся 42 ребенка.
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