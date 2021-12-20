Новосибирец сравнил пограничные стелы Новосибирской области и Алтайского края

Фото: «АСТ-54»
Новосибирец написал в соцсетях пост, где сравнил пограничную стелу Новосибирской области и Алтайского края. Мужчина отметил, что местная стела выглядит гораздо скромнее той, что находится на Алтае.
— Если у наших соседей сделана красивая подсветка, то у НСО все очень скромно, — сообщил подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».
В комментариях под постом мужчины начались бурные обсуждения. Сибиряки начали сравнивать не только стелы, но и дороги и общий вид регионов.
— Дороги у нас тоже разительно отличаются.
— У нас ведь несколько стел. С «Толмачево» заезд посимпатичнее.
— Ну давайте скинемся на подсветку, — пишут люди.
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