Мэрия попросила новосибирцев оценить работу управляющих компаний

Опрос проводят, чтобы оценить работу коммунальщиков. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске начался опрос горожан об эффективности управляющих компаний. Его можно пройти на муниципальном портале города и на портале «Госуслуги».

— Опрос будет проводиться до 30 декабря 2021 года, — сообщается в объявлении мэрии города.

Всего в анкете 11 вопросов. Новосибирцев просят ответить, насколько они довольны управляющими компаниями своих домов, готовы ли сами принимать участие в жизни дома и сдавать деньги на общественные нужды.

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