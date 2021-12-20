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Общество20 декабря 2021 10:31

Мэрия попросила новосибирцев оценить работу управляющих компаний

Горожанам надо будет ответить на 11 вопросов
Надежда КАСЬЯНОВА
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Опрос проводят, чтобы оценить работу коммунальщиков.

Опрос проводят, чтобы оценить работу коммунальщиков.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске начался опрос горожан об эффективности управляющих компаний. Его можно пройти на муниципальном портале города и на портале «Госуслуги».

— Опрос будет проводиться до 30 декабря 2021 года, — сообщается в объявлении мэрии города.

Всего в анкете 11 вопросов. Новосибирцев просят ответить, насколько они довольны управляющими компаниями своих домов, готовы ли сами принимать участие в жизни дома и сдавать деньги на общественные нужды.

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