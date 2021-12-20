Мэрия попросила новосибирцев оценить работу управляющих компаний

Опрос проводят, чтобы оценить работу коммунальщиков.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирске начался опрос горожан об эффективности управляющих компаний. Его можно пройти на муниципальном портале города и на портале «Госуслуги».
— Опрос будет проводиться до 30 декабря 2021 года, — сообщается в объявлении мэрии города.
Всего в анкете 11 вопросов. Новосибирцев просят ответить, насколько они довольны управляющими компаниями своих домов, готовы ли сами принимать участие в жизни дома и сдавать деньги на общественные нужды.
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