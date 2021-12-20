В Минздраве рассказали о диспансеризации новосибирцев, переболевших ковидом. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирской области свыше 9 тысяч человек, переболевших ковидом, прошли диспансеризацию. Практически у трети сибиряков диагностировали постковидный синдром. Об этом в понедельник, 20 декабря, на оперативном совещании в правительстве региона сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов.

По его словам, пандемия коронавируса внесла свои коррективы в диспансеризацию. Так, план по ней за 2021 год удалось выполнить лишь на 56%. После обследований у сибиряков выявили 33 тысячи новых заболеваний. Наиболее распространенные из них — патологии системы кровообращения.

— Ведущее место в системе заболеваний занимают болезни кровообращения — 38%. Зарегистрированы более 508 тысяч факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Самые частые факторы риска — это нерациональное питание и низкая физическая нагрузка, — сказал Константин Хальзов на оперативном совещании.

Что касается пациентов, переболевших ковидом, то усгулбенная диспансеризация для этой категории началась с 1 сентября 2021 года. Уже 9531 пациент, перенесший коронавирус, прошел ее в Новосибирской области.

У сибиряков, перенесших ковид, в ходе диспансеризации выявили свыше трех тысяч заболеваний. Так, у 2861 человека диагностировали постковидный синдром. Также известно, что 268 жителей Новосибирской области, перенесших ковид, направили на медицинскую реабилитацию.

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