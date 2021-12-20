В Новосибирской области у более 2 тысяч людей выявили постковидный синдром

Первый этап углубленной диспансеризации прошли 11 тысяч человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области во время прохождения углубленной диспансеризации более чем у 2 тысяч переболевших коронавирусом выявили постковидный синдром. Об этом сообщил министр здравоохранения области Константин Хальзов.

— Первый этап прошли уже 11 тысяч человек. Впервые было выявлено более 3 тысяч заболеваний. И возглавляет список постковидный синдром — 2 861 случай. 268 человек, прошедших углубленную диспансеризацию, направлено на медицинскую реабилитацию, — рассказал Хальзов.

Углубленную диспансеризацию в Новосибирской области начали проводить с 1 сентября 2021 года для переболевших коронавирусом. Ее можно пройти уже через два месяца после выздоровления. В первый этап включены обязательные и дополнительные исследования, а второй проходит на основе результатов первого, чтобы уточнить диагноз.

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