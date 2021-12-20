40-летняя женщина умерла от коронавируса в Новосибирской области

От коронавируса умерли еще 11 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21 декабря оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что от коронавируса в регионе умерли еще 11 человек. Всего в области число умерших с начала пандемии — 4 082 человека.

— В числе умерших — трое мужчин от 64 до 89 лет и восемь женщин от 40 до 84 лет, — сообщили в областном оперштабе.

За последние сутки выписались из больниц 156 пациентов — за последний месяц это рекордное число выздоровевших. Всего же полностью оправились от болезни 60 953 пациента.

За сутки вирус подхватили еще 378 человек. Всего в регионе коронавирусом успели переболеть 90 546 человек, в том числе 10 124 ребенка.

В больницах сейчас лежат 3 560 пациентов, в том числе 42 ребенка. В реанимации находятся 323 человека, к ИВЛ подключены 48 пациентов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.