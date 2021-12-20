Новосибирская биатлонистка Евгения Буртасова взяла золото на Кубке мира IBU

Новосибирская биатлонистка взяла золото на Кубке Европы. Фото: Международный союз биатлонистов

Новосибирская спортсменка Евгения Буртасова и представитель Башкортостана Антон Бабиков взяли золото на соревнованиях по биатлону в третьем этапе Кубка мира IBU (Международного союза биатлонистов). Об этом сообщает Минспорта Новосибирской области.

— Честь России в сингл-мискте защищали новосибирская биатлонистка Евгения Буртасова и представитель Башкортостана Антон Бабиков. Они финишировали первыми, показав результат 39 минут 39,2 секунды, опередив шведов и итальянцев, — информирует Минспорта.

Третий этап Кубка IBU проходил с 16 по 19 декабря в австрийской коммуне Обертиллиах. Сингл-мискт — вид соревнования с командой из двух спортсменов, мужчины и женщины, каждый из которых дважды стартует и проходит по четыре огневых рубежа.

Евгения Буртасова — мастер спорта России международного класса. Ранее девушка завоевала серебро на первом этапе Кубка IBU, который проходил с 25 по 28 ноября в Швеции.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о победе новосибирских пловцов на на чемпионате мира по плаванию.

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