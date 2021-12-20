Минздрав завершает вакцинацию от гриппа в Новосибирской области

В Новосибирской области завершается вакцинация
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирской области подходит к концу массовая вакцинация от гриппа. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов на оперативном совещании в правительстве.
— Всего на территории были поставлены 930 810 доз. На остатке 19 797 доз. На этой неделе заканчиваем массовую вакцинацию от гриппа, — уточнил министр на оперативном совещании.
При этом пока не планируется завершение вакцинации от коронавируса — напротив, после ужесточения мер безопасности прививки стали ставить большими темпами.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что Минздрав озвучил статистику вакцинации и заражения гриппом в Новосибирской области.
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