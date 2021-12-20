В Новосибирске более 250 домов остались без отопления и горячей воды 20 декабря. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В понедельник, 20 декабря, более 250 домов в Первомайском районе Новосибирска остались без тепла и горячей воды. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил первый заммэра города Борис Буреев.

По его словам, без отопления и горячей воды остались 268 объектов с 8 утра до восьми вечера. Все отключения были спланированы заранее и связаны с работами на насосной станции.

По данным портала «Мой Новосибирск», отопление и горячую воду отключили на улицах Марии Ульяновой, Красный Факел, Героев Революции, Чапаева, Пожарского, Первомайской и других.

Массовые отключения прокомментировали в СГК:

— Работы проводятся на перекачивающей насосной станции №8. Бригада меняет поврежденную запорную арматуру на трубопроводе диаметром 500 мм. В контуре отключения — 201 многоквартирный дом, 21 образовательное учреждение и 5 медицинских, — сообщили в компании

Известно, что работы завершат в 20:00 понедельника, 20 декабря. После этого отопление и горячая вода вернутся в дома новосибирцев.

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