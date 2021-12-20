Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-4°
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество20 декабря 2021 7:20

В новогодние праздники новосибирцев ждут перепады температур от -30 до 0 градусов

В первый день Нового Года на дорогах будет скользко
София БЕРЕЗОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дед Мороз заморозит новосибирцев в новогодние праздники

Дед Мороз заморозит новосибирцев в новогодние праздники

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новый Год температура воздуха в Новосибирске резко поднимется с -30 до 0 градусов. Об этом сообщают метеорологи сервиса Яндекс.Погода.

В преддверии праздника, 29 и 30 декабря, ночью температура снизится до -30 градусов. Однако в Новый год и правда случится чудо — в городе резко потеплеет. В пятницу, 31 декабря, днем температура повысится до -5 градусов, а 1 января термометр покажет около 0, на дорогах будет гололедица.

Днем 2 января снова резко похолодает до -20 градусов, а ночью с 3 на 4 января температура упадет до -40 градусов. Крепкие морозы продлятся до самого Рождества, и 7 января днем ожидается до -20 градусов, а ночью — до -30 градусов.

Людям, страдающим от перепадов атмосферного давления, специалисты советуют запастись терпением и таблетками от головной боли.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.