В новогодние праздники новосибирцев ждут перепады температур от -30 до 0 градусов

Дед Мороз заморозит новосибирцев в новогодние праздники Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новый Год температура воздуха в Новосибирске резко поднимется с -30 до 0 градусов. Об этом сообщают метеорологи сервиса Яндекс.Погода.

В преддверии праздника, 29 и 30 декабря, ночью температура снизится до -30 градусов. Однако в Новый год и правда случится чудо — в городе резко потеплеет. В пятницу, 31 декабря, днем температура повысится до -5 градусов, а 1 января термометр покажет около 0, на дорогах будет гололедица.

Днем 2 января снова резко похолодает до -20 градусов, а ночью с 3 на 4 января температура упадет до -40 градусов. Крепкие морозы продлятся до самого Рождества, и 7 января днем ожидается до -20 градусов, а ночью — до -30 градусов.

Людям, страдающим от перепадов атмосферного давления, специалисты советуют запастись терпением и таблетками от головной боли.

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