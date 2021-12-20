В новогодние праздники новосибирцев ждут перепады температур от -30 до 0 градусов

Дед Мороз заморозит новосибирцев в новогодние праздники
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новый Год температура воздуха в Новосибирске резко поднимется с -30 до 0 градусов. Об этом сообщают метеорологи сервиса Яндекс.Погода.
В преддверии праздника, 29 и 30 декабря, ночью температура снизится до -30 градусов. Однако в Новый год и правда случится чудо — в городе резко потеплеет. В пятницу, 31 декабря, днем температура повысится до -5 градусов, а 1 января термометр покажет около 0, на дорогах будет гололедица.
Днем 2 января снова резко похолодает до -20 градусов, а ночью с 3 на 4 января температура упадет до -40 градусов. Крепкие морозы продлятся до самого Рождества, и 7 января днем ожидается до -20 градусов, а ночью — до -30 градусов.
Людям, страдающим от перепадов атмосферного давления, специалисты советуют запастись терпением и таблетками от головной боли.
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