Новосибирцев взволновала информация о продлении зимних каникул до февраля

Детским мечтам о долгом отдыхе от школы не суждено сбыться Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волна сообщений о продлении зимних каникул до конца января взорвала родительские чаты. Серьезный тон новости заставил всех обрадоваться, удивиться, а потом разочароваться, ведь информация была взята с сайта сатирического издания «Панорама».

— Постановлением Роспотребнадзора от 16 декабря 2021 школьные каникулы будут продлены до 1 февраля 2022 года. В ведомстве пояснили, что в связи с риском распространения нового штамма коронавируса и отсутствием вакцины для несовершеннолетних в целях профилактики заболеваемости учащиеся уйдут на зимний отдых 27 декабря 2021 и приступят к учебе позже обычного срока, — указано в шуточной новости.

Несмотря на то, что ниже отмечено, что пародия не является реальной новостью, информация переполошила родителей и детей.

В Министерстве образования Новосибирской области уточнили, что зимние каникулы закончатся по плану, 9 января. В понедельник, 10 января 2022 года, дети пойдут в школу.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о датах начала и окончания зимних каникул.

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