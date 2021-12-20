Под Новосибирском на пожаре в заброшенном доме погиб мужчина. Фото: СК РФ НСО.
В понедельник, 20 октября, в селе Чикман Чулымского района сгорел трехквартирный заброшенный дом на улице Новая. ЧП произошло примерно в 5 утра. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили труп мужчины. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.
— На месте происшествия работали сотрудники ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, а также следователь территориального следственного органа. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем, — говорится в сообщении регионального Следкома.
По факту случившегося следователи проводят проверку. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. После проверки примут решение в соответствии с законом.
Личность мужчины, погибшего на пожаре, устанавливается.
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