Под Новосибирском на пожаре в заброшенном доме погиб мужчина. Фото: СК РФ НСО.

В понедельник, 20 октября, в селе Чикман Чулымского района сгорел трехквартирный заброшенный дом на улице Новая. ЧП произошло примерно в 5 утра. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили труп мужчины. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

— На месте происшествия работали сотрудники ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, а также следователь территориального следственного органа. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем, — говорится в сообщении регионального Следкома.

По факту случившегося следователи проводят проверку. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. После проверки примут решение в соответствии с законом.

Личность мужчины, погибшего на пожаре, устанавливается.

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