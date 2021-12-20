Жители Новосибирской области могут звонить Дед Морозу с умных часов

Фото: Компания «МТС».

Чтобы услышать поздравление Деда Мороза и Снегурочки, нужно набрать на телефоне - +7(913)-986-11-11. Номер телефона действует с 20 декабря 2021 года, позвонить можно уже сейчас - чтобы услышать поздравление. Сначала от Деда Мороза, а затем - и от Снегурочки. Длится звонок 53 секунды.

Звонок сказочному Деду и его внучке также доступен с детских часов. Чтобы ребенок самостоятельно смог позвонить сказочному Деду и его внучке со своего умного устройства, необходимо добавить номер +7(913)-986-11-11 в список его разрешенных контактов.

Для этого:

1. убедитесь, что часы находятся во включенном состоянии и подключены к интернету, иначе часы не получат новый номер контакта;

2. запустите на своем смартфоне мобильное приложение, через которое осуществляется управление детскими часами;

3. зайдите в меню «Настройки» и добавьте номер, нажав + в список контактов. Если при добавлении нового контакта у Вас есть возможность выбрать тип связи с часами необходимо выбрать режим звонков. Назовите новый контакт, например «Дед Мороз и Снегурочка». Под данным именем он будет отображаться на часах у ребенка.

4. не забудьте сохранить изменения для их синхронизации с детскими часами!

5. проверьте, что новый контакт успешно добавлен в адресную книгу детских часов.

Звонок с детских умных часов оплачиваются по условиям тарифа.