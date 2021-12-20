Новосибирцев напугал мужчина, нюхающий колготки в Первомайском районе

Странный мужчина нюхает детские колготки. Фото: кадр из видео

В Первомайском районе Новосибирска появился «колготочный маньяк». Взрослый мужчина носит с собой детские колготки и иногда нюхает их. Об этом очевидцы сообщили в группе «Подслушано Первомайка» в социальной сети «Вконтакте».

— Не ходите ночью в одиночку девушки, подростки, или же будьте бдительны и осторожны, на КСМ по улице Лениногорская двигался подозрительный мужчина лет 45-50, кидается в окна ночью, и носит с собой детские колготки, которые нюхает, зовет куда-то с собой! — сообщает очевидец.

В комментариях местные жители уточнили, что раньше уже встречали «колготочного маньяка» в магазине одежды, где он десять минут рассматривал детские колготки, а потом начал их нюхать. Также новосибирцы предположили, что после таких казусов его отправляют в психбольницу на лечение, а потом отпускают.

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