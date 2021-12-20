В Новосибирске из сауны выпроводили двух пьяных дебоширок

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ.

18 декабря в 9.59 в пивном магазине на улице Б. Богаткова дебоширил и мешал работать нетрезвый посетитель. Продавцы нажали кнопку тревожной сигнализации, и через минуту ГБР была на месте. «Гвардейцы» выпроводили хулигана на улицу.

19 декабря в 0.51 группа быстрого реагирования ГВАРДИИ была вызвана в сауну на проспекте Дзержинского: у двух молодых девушек закончилось оплаченное время отдыха, но они категорически отказывались покидать баню. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они выражались грубой нецензурной бранью и хамили в адрес администратора. Прибывшие на вызов бойцы ГБР вывели хулиганок из сауны.

19 декабря в 2.57 кнопка тревожной сигнализации была нажата в пивном баре на улице Учительской. Пьяные молодые люди что-то не поделили между собой и начали яростно ругаться. Оперативно прибывший экипаж ГБР утихомирил мужчин и выпроводил их из бара. Драки удалось избежать.

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ.

Этой же ночью двое других пьяных хулиганов успели сцепиться в баре на улице Кошурникова до приезда ГБР. Сигнал тревоги в дежурную часть поступил оттуда в 5.58. Прибывшие «гвардейцы» разняли дерущихся и проконтролировали, чтобы они возместили материальный ущерб - во время драки был сломан стул.

19 декабря в 11.33 тревожная кнопка была нажата в павильоне по продаже фастфуда на улице Громова. Пьяный посетитель назойливо приставал к продавцам, мешал им работать. Прибывшие «гвардейцы» задержали мужчину и, поскольку узнали в нем человека, регулярно нарушающего общественный порядок на разных объектах Кировского района, передали его сотрудникам полиции.

20 декабря в 2.48 группа быстрого реагирования ГВАРДИИ по сигналу тревожной кнопки выехала в павильон по продаже блинов в Дзержинском районе, на улице Гоголя. По прибытии «гвардейцы» задержали хулигана, который, находясь в нетрезвом состоянии, подрался с другим посетителем блинной, оскорбил продавца и разбил стекло. Поскольку он попытался оказать активное сопротивление и бойцам ГБР, к нему были применены спецсредства - слезоточивый газ и наручники, после чего задержанный был передан полицейским.