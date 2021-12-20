В Новосибирской области снизилось число больных коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 20 декабря, стало известно, что в Новосибирской области снизилось число заражений ковидом. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

По его словам, пятую неделю подряд в регионе наблюдается незначительное снижение заболеваемости. Однако при этом коронавирусная обстановка по-прежнему напряженная. Александр Щербатов утонил, что на прошлой неделе ковидом заболели на 1% меньше сибиряков, чем неделей ранее.

Ранее в Новосибирской области из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки ужесточили коронавирусные меры. Так, в парикмахерских, салонах красоты, банях и т.д. ввели систему QR-кодов. А еще на новогодних каникулах в регионе не будут работать детские развлекательные центры и комнаты.

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