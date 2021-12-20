Смешные видео новосибирцев набрали миллионы просмотров в TikTok и Instagram

Ролики новосибирцев захватывают интернет. Фото: кадры из видео

Короткие ролики блогеров из Новосибирска про животных, готовку, дороги и необычные развлечения набрали миллионы просмотров в TikTok и Instagram.

Больше всего просмотров в TikTok из всех новосибирских видео досталось ролику про «матрасное домино» от Максима Дулимова под ником #maxbus. Он 24 апреля выложил в своем аккаунте видео, где люди в пижамах с матрасами за спиной падают друг на друга, как костяшки домино. Сейчас на этом видео набралось почти 13 миллионов просмотров.

Новосибирский заводской повар Евгения Романова набрала больше 2,5 миллионов лайков в TikTok, объяснив, как правильно резать лук кольцами, или «на колясики», как она это называет. Женщина в 36 лет успела стать звездой, съездила в столицу на шоу к Андрею Малахову и встретилась с Даней Милохиным.

Не осталась без внимания и тема новосибирских дорог — водитель снял ролик про отремонтированный Октябрьский мост и наложил на него звук «Я не понял, це шо, Таймс-сквер?», собрав больше 2 миллионов просмотров в Instagram. Также видео про наши дороги появилось в TikTok — автомобиль утонул в огромной луже под грустную музыку и комментарий водителя: «Ну это все, Титаник».

Видео с кормежкой коршуна снял автор со Шлюза — Николай Белозеров, и уже набрал 5 миллионов просмотров в TikTok. Популярность набрали и видео с котятами, но это, безусловно, классика.

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