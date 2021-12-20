В Новосибирске неадекватный пассажир напал на женщину из-за ее национальности

В Новосибирске неадекватный пассажир напал на женщину с детьми в автобусе.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске в автобусе № 43 произошел конфликт. Там пассажир накинулся с оскорблениями на женщину. Его, по словам очевидцев, не устроила ее национальность. Информация о случившемся появилась в соцсетях.
— Сначала он просто кричал на нее, оскорблял из-за азиатской внешности. Говорил, зачем вы претесь в нашу страну. Затем начал хватать за капюшон. Девушка абсолютно адекватная, очень приятная. Просила, чтобы он к ней не обращался, — рассказали очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск».
По словам свидетелей случившегося, за девушку вступились другие пассажирки. Мужчины же поведение неадекватного агрессора игнорировали. После приступа гнева новосибирец спокойно вышел на своей остановке.
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