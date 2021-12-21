Погода в Новосибирске на 21 декабря 2021 года: похолодает до -9

В Новосибирске похолодает и так же будет идти снег. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 21 декабря 2021 подойдет для лыжных прогулок: в городе станет немного холоднее. Такой прогноз дают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Ночью температура в Новосибирске составит -10…-12 градусов, а днем повысится до -7…-9. Весь день будет идти небольшой снег. Ветер слабый, юго-западный, со скоростью до 2-7 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области обещают потепление до 0…-5 градусов. Местами будет идти снег, днем — мокрый снег.

По данным сайта «Яндекс. Погода» днем будет идти снег, а столбики термометров покажут -8...-9 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью от 1 до 2 метров в секунду.

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