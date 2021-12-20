Школьник с Затулинки терроризирует новосибирских пенсионерок

Несовершеннолетний хулиган нападает на пенсионерок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске около домов по улице Петухова, 132 и 130/1 пятиклассник нападал на пожилых женщин, издевался над ними и вырывал у них сумки. Об этом рассказала дочь одной из пострадавших женщин Елена в сообществе «Типичная Затулинка» в социальной сети «Вконтакте».

— Мальчик напал на мою пожилую маму по улице Петухова, 132, когда она вышла погулять около дома. Сорвал шапку, подбежав со стороны спины, позже выкинул шапку в сторону. Начал материться и унижать пожилую женщину в присутствии двух «подружек». Бегал как заведенный, — рассказала Елена в группе «Типичная Затулинка».

После этого, по словам женщины, ее маме стало плохо. Позже она заметила этих детей около дома № 130/1, где малолетний хулиган напал на пенсионерку лет 80 с тележкой.

— Пацан подбежал к ней, выхватил тележку из рук, отбежал и швырнул в сторону. Бабушка подняла тележку и пошла в сторону детских садиков около 65-й школы. Около садика тот же волченыш догнал ее и со всех сил толкнул в спину, с разбега, — объяснила Елена.

Пенсионерке помогли встать две девочки из той же компании, а сама она заплакала, достав носовой платочек.

Из разговора с Еленой журналист КП-Новосибирск узнал, что подобный случай произошел по соседству неделю назад, но обидчиков было трое: мальчишки толкнули пожилую женщину в спину, вырвали и распинали пакеты и сумку.

— Мама запомнила того мальчишку хорошо, опознать может. Класс 4-5, светло-русый, голубые глаза. Одет во все темное был (куртка, брюки и рюкзак) и без шапки. С ним были две девочки 2-3 класс. Одна в красном длинном пуховике, светлой шапке. Вторую девочку мама не рассмотрела, та убегала от этого мальчика. Заявление мы не подавали, мама не хочет ходить по инстанциям, — уточнила она.

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