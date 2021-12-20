В Новосибирске женщина очнулась во время операции по удалению опухоли мозга

Пациентку специально разбудили во время операции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Федеральном центре нейрохирургии хирурги вывели пациентку из наркоза после трепанации черепа, чтобы контролировать безопасность участка мозга, отвечающего за речь. Об этом рассказали в пятницу, 17 декабря, на конференции нейрохирургов.

Опухоль 30-летней жительницы Новосибирска располагалась под участком коры головного мозга, отвечающим за речевую функцию. Под наркозом ей разрезали череп, оголив мозг, и после этого разбудили. Пока женщина находилась в сознании, нейрохирург стимулировал речевые зоны, а афазиолог разговаривал с пациенткой. После этого операция продолжилась под наркозом, сообщили на конференции.

Таким образом пациентке сохранили речь. После трехчасовой операции женщина помнила, о чем говорила с врачами. Хирургическое вмешательство с прерыванием сна проходит не в первый раз — в год делают 15 таких операций.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.