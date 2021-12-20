Новосибирец требует у клиники Мешалкина полмиллиона рублей за ампутированную ногу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителю Новосибирска ампутировали ногу после осложнений из-за операции на ноге в клинике Мешалкина. Теперь сибиряк требует с медучреждения моральную компенсацию. Об этом сообщается в материалах дела Заельцовского районного суда Новосибирска.

— Когда после операции у пациента поднялась температура до 39,5°С, он по телефону обратился в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина» за консультацией, но хирург пояснил, что его квота отработана и закрыта, больше его консультировать и осматривать не будут. Посоветовал обратиться к хирургу по месту жительства, — указано в материалах дела.

Через несколько дней боль усилилась, и мужчина все же приехал в клинику Мешалкина, там его осмотрели хирург и кардиолог. Как отмечено в деле, от предложенной госпитализации новосибирец отказался сам, однако в тот же день сам вызвал скорую помощь. В больнице № 25 врачи обнаружили у пациента в ноге опасную инфекцию и решили ампутировать ее, чтобы не допустить распространения заражения.

Потерявший ногу новосибирец подал в суд на клинику Мешалкина. Во время заседания сторона клиники утверждала, что операция прошла успешно, однако помощь после оказания услуг не входит в их обязанности.

Суд посчитал медиков виновными и взыскал с клиники в качестве компенсации морального вреда и расходов 580 000 рублей.

Решение суда еще не вступило в силу.

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