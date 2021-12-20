В Новосибирске «Субару» сбила мальчика, перебегавшего дорогу. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске на улице Есенина «Субару» сбила ребенка. Момент наезда попал на запись видеорегистратора. Ее опубликовали в соцсети.

— Инцидент произошел 18 декабря. Двое детей стояли на краю проезжей части и в какой-то момент решили перебежать дорогу. Один из них резко выбежал перед автомобилем, — написал автор сообщения, опубликованного в «АСТ-54».

На видео видно, как один ребенок, сделав оборот в воздухе, упал в снег. Водитель и пассажирка «Субару» поспешили на помощь мальчику. Очевидцы предположили, что он отделался испугом и серьезных травм не получил.

Подписчики паблика заявили, что сейчас так «играют» многие дети. По словам новосибирцев, сначала ребятишки стоят на обочине дороги, а затем, рискуя жизнью, намеренно перебегают дорогу перед машинами.

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