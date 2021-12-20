Пробки в Новосибирске на утро 20 декабря 2021 года: сложно проехать по Сибиряков-Гвардейцев

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 20 декабря 2021.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 20 декабря 2021 года: сложно проехать по улице Сибиряков-Гвардейцев. Кроме того, затруднено движение по улице Немировича-Ватутина. Об этом сообщает «2ГИС».
В пробках стоят водители на улицах Титова, Троллейной, Котовского, Станиславского и Ватутина. Заторы наблюдаются на улицах Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Сложно проехать по улицам Бронной, Комсомольской, Оловозаводской и Тюменской. Пробки сковали Советское шоссе, проспект Карла Маркса и Октябрьский мост.
На правобережье не проехать по улице Большевистская в сторону Речного вокзала. Также в пробках стоят водители на улицах Кирова, Гурьевской, Зыряновской и Никитина.
По данным «2ГИС», уровень пробок в городе на утро понедельника, 20 декабря, достиг 7 баллов.
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