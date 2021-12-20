Пробки в Новосибирске на утро 20 декабря 2021 года: сложно проехать по Сибиряков-Гвардейцев

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 20 декабря 2021. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 20 декабря 2021 года: сложно проехать по улице Сибиряков-Гвардейцев. Кроме того, затруднено движение по улице Немировича-Ватутина. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Титова, Троллейной, Котовского, Станиславского и Ватутина. Заторы наблюдаются на улицах Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Сложно проехать по улицам Бронной, Комсомольской, Оловозаводской и Тюменской. Пробки сковали Советское шоссе, проспект Карла Маркса и Октябрьский мост.

На правобережье не проехать по улице Большевистская в сторону Речного вокзала. Также в пробках стоят водители на улицах Кирова, Гурьевской, Зыряновской и Никитина.

По данным «2ГИС», уровень пробок в городе на утро понедельника, 20 декабря, достиг 7 баллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.