Погода в Новосибирске на 20 декабря 2021 года: тепло не покидает регион

День будет теплый.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Погода в Новосибирске на 20 декабря 2021 года будет теплой, но пасмурной. Об этом сообщает «Западно-Сибирский УГМС».
— Днем температура воздуха составит -2...-4 градуса, ночью -6..-8 градусов. Ветер подует юго-восточный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, — обещают метеорологи.
По данным сайта «Яндекс. Погода» днем будет идти снег, а столбики термометров покажут -5...-8 градусов. Ночью опустятся -10...-11 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью от 1 до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744-753 миллиметров ртутного столба.
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