Каток снова работает. Фото: Управление физкультуры и спорта мэрии Новосибирска.

В Новосибирске возобновил работу каток на площади Ленина. Об этом сообщили в компании МАУ «Стадион».

— Главный каток города возобновил свою работу, — кратко рассказали в компании.

Каток работает по понедельникам с 15.00 до 22.00, а в остальные дни открывается в 11 утра. Стоимость проката для взрослых посетителей составит 156 рублей в час. Для детей до 13 лет и пенсионеров — 83 рубля в час. Заточка коньков — 120 рублей за пару. Выход на лед со своими коньками останется бесплатным.

Напомним, что 18 декабря каток в центре Новосибирска закрыли из-за непогоды. Весь день шел снег и было тепло.

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