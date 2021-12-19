Пострадало 2 человека. Фото: Михаил Докукин

Два человека пострадали в ДТП на трассе под Новосибирском. Авария произошла в Искитимском районе недалеко от поселка Керамкомбинат.

— По предварительной информации, на 79-м километре произошло столкновение трех машин. Автомобиль «Мицубиси» двигался со стороны Новосибирска в сторону Барнаула и столкнулся при обгоне с автомобилями «Тойота Аллион» и «Тойота Королла», — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

От удара пострадали пассажир и водитель, сидевшие в салоне «Тойоты Короллы».

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

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