Пострадало 2 человека. Фото: Михаил Докукин
Два человека пострадали в ДТП на трассе под Новосибирском. Авария произошла в Искитимском районе недалеко от поселка Керамкомбинат.
— По предварительной информации, на 79-м километре произошло столкновение трех машин. Автомобиль «Мицубиси» двигался со стороны Новосибирска в сторону Барнаула и столкнулся при обгоне с автомобилями «Тойота Аллион» и «Тойота Королла», — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
От удара пострадали пассажир и водитель, сидевшие в салоне «Тойоты Короллы».
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
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