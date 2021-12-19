В Новосибирске вынесли приговор 29-летнему парню за ложный звонок о минировании

Суд дал ограничение свободы
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Пьяный новосибирец нашел чужой телефон и решил пошутить, позвонив с него в полицию. Теперь его дело слушают в Октябрьском районном суде:
— Более недели он пил, выходил из дома только в магазин и на заработки. У помойки нашел кнопочный телефон LG с неактивированной сим-картой, решил пошутить и позвонить в полицию, сообщив о заложенной бомбе в здании на улице Вилюйская. Затем звонил еще несколько раз и сообщал о разных происшествиях, о стрельбе и так далее. Потом сломал телефон об диван и лег спать, — сообщила старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.
Вскоре полиция задержала шутника, тот полностью признал вину. Мужчина ранее не был судим, окончил 8 классов не работает, имеет 8 -летнего ребенка.
Октябрьский районный суд назначил 1 год и 2 месяца лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.
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