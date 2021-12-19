О новосибирской учительнице, уволенной за видео со стриптизом, написали иностранные СМИ

Девушка решила вернуться к преподаванию, несмотря на травлю в соцсетях. Фото: личный архив

Новосибирская учительница Виктория Каширина, которую уволили за ролик со стриптизом, попала на страницы иностранных СМИ. Напомним, девушка оказалась в центре скандала после того, как ученица показала видео с ее танцем маме, а та пожаловалась руководству школы.

Теперь историю девушки опубликовало ведущее аргентинское иформагентство Diario Primera Linea:

— Как объяснила Каширина, она занималась танцами на пилоне еще до того, как начала работать учителем, поэтому есть ролики, где она танцует и выполняет эти упражнения на пилоне. Однако, не ожидалось, что вещи из ее личной жизни дойдут до класса, — пишет иностранное СМИ.

Сама Виктория думает о дальнейшей работе:

— Есть много разных идей, чем заняться. Пока написала директору «Новоколледжа», который предлагал работу, — рассказала КП-Новосибирск Виктория Каширина.

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