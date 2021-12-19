Семиклассник получил медаль за попытку спасти утопающего мужчину в Новосибирской области

Мальчика наградили медалью за мужество. Фото: сообщество "Чаны. Черный и Белый список" "ВКонтакте"

Семиклассник Павел из Новосибирской области получил медаль «За проявленное мужество» после попытки спасения утопающего. Инцидент случился летом в поселке Чаны.

Павел с друзьями были на берегу у котлована, увидели компанию взрослых, которые распивали спиртное. Дети расположились недалеко, вскоре один из мужчин полез в воду купаться. Сибиряк начал вести себя странно, как будто получил судорогу, и дети пытались докричаться до его товарищей. Это не помогло, и Павел бросился в воду, нырял, но не смог найти утопающего.

Семиклассник дошел до дома, оттуда вызвал спасателей и вместе с ними стал искать пропавшего. Мужчину спасти не удалось, однако ребенка наградили за проявленное мужество. Медаль Павлу вручил член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Городецкий.

— Я очень горжусь своим сыном, он моя опора и поддержка. Паша в первом классе начал посещать плавательный бассейн «Дельфин», он очень хотел научиться плавать. Оказалось, занятия не прошли даром. Он совершил мужественный поступок»,- цитирует маму мальчика Алену сообщество «Чаны. Черный и Белый список» «ВКонтакте».

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