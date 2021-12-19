Отключение было аварийным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске больше 900 домов остались без света. Данные об этом появились на портале «Мой Новосибирск».

Судя по карте без света осталось 933 дома. Все из-за того, что были повреждены линии электропередач. Отключение коснулось улиц Бакинской, Южной, Янтарной, Хасановской, Титова, Амурской, Расковой, Пермской, 5-го Декабря, Троллейной, 9-й Гвардейской Дивизии, Тверской и многих других.

Напомним, что на этой неделе больше 50 домов остались без тепла и горячей воды. Всему виной был прорыв трубы на улице Немировича-Данченко.

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