Отключение было аварийным.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске больше 900 домов остались без света. Данные об этом появились на портале «Мой Новосибирск».
Судя по карте без света осталось 933 дома. Все из-за того, что были повреждены линии электропередач. Отключение коснулось улиц Бакинской, Южной, Янтарной, Хасановской, Титова, Амурской, Расковой, Пермской, 5-го Декабря, Троллейной, 9-й Гвардейской Дивизии, Тверской и многих других.
Напомним, что на этой неделе больше 50 домов остались без тепла и горячей воды. Всему виной был прорыв трубы на улице Немировича-Данченко.
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